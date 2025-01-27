Говорити про прямий контакт Трампа та Путіна сьогодні зарано, - експерт

На думку експерта, Кремль непогано розуміється на психотипі Дональда Трампа

"Стосовно контакту. Контакт (Трампа і Путіна - ред.) був лише через посередників, і один із них був через Сі Цзіньпіня. Тому говорити про якісь контакти прямі сьогодні: по-перше, передчасно, по-друге, а зміст який? Змісту в принципі ніякого сьогодні немає. З моєї точки зору, якісь кроки, не контакти, розпочнуться хіба що після зустрічі Дональда Трампа з президентом Зеленським", - вважає Безсмертний.



За його словами, лише після зустрічі Трампа та Зеленського буде окреслено "підхід до стартової позиції".

"Це не початок переговорів, це не початок діалогу. Це підхід до стартової позиції. І тут це збігається з оцією думкою, яка звучала останні тижні, що там 100 днів Кіту Келлогу на просування цієї ідеї. Оце можливо. Бо, зверніть увагу, хоч там на Колумбію, хоч на Гренландію - це все війни в соціальних мережах", - каже експерт.

Безсмертний вважає, що питання України для Трампа не відрізняється від Гренландії, Колумбії, Панами.

"Це така сама гра і війна у соціальних мережах. І це треба просто розуміти. Знаєте, в цьому й геній Трампа і його слабкість. Це можна не любити, це можна обожнювати. Але він такий. І от Кремль з ним грає гру Трампа. А ми в Україні традиційно то сваримо його, то любимо безмежно і так далі. Нам теж перейти треба до таких прагматичних кроків, відношення до нього, що він говорить", - заявив він.

Він також зауважив, що зустріч Трампа та Зеленського необхідна для того, щоб забезпечити постійний контакт між ними.

План Трампа щодо України

Ще до виборів Дональд Трамп обіцяв план щодо України, але він досі не опублікований. ЗМІ повідомляли про ймовірні пункти, зокрема відтермінування вступу України в НАТО, миротворців у "буферній зоні" та територіальні поступки.

Нещодавно писали, що Трамп доручив спецпредставнику Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів. Після інавгурації Трамп у Truth Social звернувся до Путіна, закликавши укласти "угоду" про закінчення війни й пригрозив санкціями.