Говорить о графиках поставки оружия Украине сложно, - спикер правительства Германии

"Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит за одну ночь", - заявил он.

Гебештрайт напомнил о запланированном поставки ЗСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Он сказал, что понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены и изучены очень тщательно, прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете сдержать".

По словам спикера, украинские военные проходят обучение в Германии по использованию Panzerhaubitze 2000.

"В этой связи есть смысл в том, что оружие, на котором они обучаются, также находится в Германии", - добавил он.