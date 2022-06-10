UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Говорить о графиках поставки оружия Украине сложно, - спикер правительства Германии

Фото: Штеффен Зайберт (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения. Однако по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

"Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит за одну ночь", - заявил он.

Гебештрайт напомнил о запланированном поставки ЗСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Он сказал, что понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены и изучены очень тщательно, прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете сдержать".

По словам спикера, украинские военные проходят обучение в Германии по использованию Panzerhaubitze 2000.

"В этой связи есть смысл в том, что оружие, на котором они обучаются, также находится в Германии", - добавил он.

Напомним, руководители оборонных министерство Украины и Германии обсудили сущность будущего пакета военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине