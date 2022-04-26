Говорили об Украине: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Реджеп Тайип Эрдогана.
Подробностей разговора пока не разглашают. Однако в некоторых источниках пишут, что об этом телефонном разговоре также сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня уже состоялся телефонный разговор между президентом РФ и президентом Турции Эрдоганом. По словам Пескова, обсуждали Украину. Других подробностей не озвучил.
Также турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган предложит Путину продолжить в Стамбуле переговоры между Украиной и РФ.
Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным увеличит шансы окончания войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.