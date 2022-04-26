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Говорили об Украине: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным (kremlin.ru)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Реджеп Тайип Эрдогана.

Подробностей разговора пока не разглашают. Однако в некоторых источниках пишут, что об этом телефонном разговоре также сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня уже состоялся телефонный разговор между президентом РФ и президентом Турции Эрдоганом. По словам Пескова, обсуждали Украину. Других подробностей не озвучил.

Также турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган предложит Путину продолжить в Стамбуле переговоры между Украиной и РФ.

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным увеличит шансы окончания войны.

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