Готуються до війни з Росією: у трьох країнах Європи масово навчають цивільних

У Норвегії 2026 рік оголошено роком "тотальної оборони". Відповідно до цієї концепції, до захисту країни мають долучатися не лише військові, а й державні установи, бізнес та населення.

Національна гвардія Норвегії (Heimevernet) налічує понад 40 тисяч осіб - майже вдвічі більше, ніж регулярна армія, чисельність якої становить 23 тисячі військових. Серед резервістів є юристи, електрики, банкіри, страхові агенти та фермери. Багато хто з них раз на рік залишає роботу та вирушає на військові збори.

У вересні в Осло відбулися найбільші цьогорічні навчання Національної гвардії, до яких залучили близько 5 тисяч озброєних резервістів. "Ми стоїмо на шляху у росіян", - заявила колишня прем'єр-міністерка країни Ерна Сульберг в інтерв'ю SZ. Що важливо розуміти, Норвегія має майже 200-кілометровий кордон із Росією.

У Польщі діють одразу кілька програм військової підготовки громадян. Одна з них - "У готовності", у межах якої у вихідні проводять заняття з основ військової справи та евакуації. Протягом перших тижнів після запуску програми у 2025 році на курси записалися близько 18 тисяч осіб.

Ще одна ініціатива - "Тренуйся з армією" - передбачає навчання під керівництвом військовослужбовців. Добровольців навчають поводитися зі зброєю, метати навчальні гранати та опановувати інші військові навички. У деяких містах охочих виявилося настільки багато, що довелося формувати списки очікування.

Основи військової справи викладають також у польських школах. Підлітків навчають надавати першу допомогу, виживати в екстремальних умовах і діяти під час збройного конфлікту. Починаючи з 14 років, для них передбачена стрілецька підготовка.