Готуються до гіршого: довкола Петербурга встановлюють системи ППО С-300

Російська влада почала встановлювати системи ППО С-300 навколо Санкт-Петербурга після успішних ударів дронів по об'єктах у Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

"С-300 ставлять навколо Пітера. Тож готуємося, хлопці, на гірше", - йдеться у публікації.

Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

Атака дронів

Нагадаємо, 18 січня дрони атакували "Петербурзький нафтовий термінал", а 21 січня термінал компанії "Новатек" в порту Усть-Луга. Це були перші удари по Ленінградській області з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

За даними РБК-Україна, вибухи і як наслідок пожежа на морському терміналі в Усть-Лузі сталися завдяки спецоперації СБУ.

Робота терміналу "Новатек" була припинена і буде відновлена лише за кілька тижнів . При цьому може постраждати чверть прибутків "Новатека" від експорту нафтопродуктів.