Готуються до блекаутів. У Полтавській області вирішили розгорнути "Пункти незламності"

В Полтавській області з 1 жовтня мають бути розгорнуті "Пункти незламності". Також перед відкриттям вони всі мають бути обстежені комісіями при районній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " ТелеграфЪ ".

На апаратній нараді в Полтавській ОВА директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Чалий, доповів з питання "Про розгортання та функціонування Пунктів незламності".

"У зв’язку із ракетними ударами РФ існує велика ймовірність виникнення перебоїв у роботі енергогенеруючих підприємств, операторів мобільного зв’язку та інших систем життєзабезпечення. Тому підготовка "Пунктів незламності" є дуже актуальним питанням", - повідомив Чалий.

Згідно із рішенням урядом "Пункти Незламності" мають бути готовими до 1 жовтня. Кабмін також визначив чек-лист (контрольний перелік дій), який визначає обладнання та засоби в пунктах незламності.

Міністерства, ОВА та органи місцевого самоврядування у своїх "Пунктах незламності" повинні передбачити:

генератори з комплектом кабелів, подовжувачів для зарядки (не менше ніж на 50 мобільних пристроїв),

запаси ПММ,

засоби освітлення,

засоби автономного опалення,

засоби доступу до інтернету,

аптечки,

інформаційно-довідкові матеріали,

засоби зв’язку,

засоби пожежогасіння,

засоби для санітарної обробки приміщень,

меблі,

запаси питної та технічної води,

запаси продуктів харчування та комплектів одноразового посуду,

засоби особистої гігієни,

стаціонарні або автономні туалети.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики запевнили, що Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. У разі продовження атак РФ відключення також ймовірні, але матимуть тимчасовий характер.

Більш докладно про те, чи будуть знов застосовувати графіки відключень світла, та чого чекати українцям восени у випадку нових атак по енергетиці, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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