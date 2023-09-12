Готуються до блекаутів. У Полтавській області вирішили розгорнути "Пункти незламності"
В Полтавській області з 1 жовтня мають бути розгорнуті "Пункти незламності". Також перед відкриттям вони всі мають бути обстежені комісіями при районній військовій адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ТелеграфЪ".
На апаратній нараді в Полтавській ОВА директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Чалий, доповів з питання "Про розгортання та функціонування Пунктів незламності".
"У зв’язку із ракетними ударами РФ існує велика ймовірність виникнення перебоїв у роботі енергогенеруючих підприємств, операторів мобільного зв’язку та інших систем життєзабезпечення. Тому підготовка "Пунктів незламності" є дуже актуальним питанням", - повідомив Чалий.
Згідно із рішенням урядом "Пункти Незламності" мають бути готовими до 1 жовтня. Кабмін також визначив чек-лист (контрольний перелік дій), який визначає обладнання та засоби в пунктах незламності.
Міністерства, ОВА та органи місцевого самоврядування у своїх "Пунктах незламності" повинні передбачити:
- генератори з комплектом кабелів, подовжувачів для зарядки (не менше ніж на 50 мобільних пристроїв),
- запаси ПММ,
- засоби освітлення,
- засоби автономного опалення,
- засоби доступу до інтернету,
- аптечки,
- інформаційно-довідкові матеріали,
- засоби зв’язку,
- засоби пожежогасіння,
- засоби для санітарної обробки приміщень,
- меблі,
- запаси питної та технічної води,
- запаси продуктів харчування та комплектів одноразового посуду,
- засоби особистої гігієни,
- стаціонарні або автономні туалети.
Нагадаємо, в Міністерстві енергетики запевнили, що Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. У разі продовження атак РФ відключення також ймовірні, але матимуть тимчасовий характер.
Більш докладно про те, чи будуть знов застосовувати графіки відключень світла, та чого чекати українцям восени у випадку нових атак по енергетиці, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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