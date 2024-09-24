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Готують цієї осені. Зеленський розкрив деталі російського плану атак на АЕС України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти цієї осені можуть атакувати українські атомні електростанції. Вони зроблять АЕС своїми мішенями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.

Глава держави нагадав, що російський диктатор порушив велику кількість норм і правил, і він не зупиниться сам. Росію можна лише змусити до миру.

За словами Зеленського, у цій війні слід зупинити агресора, який є порушником Статуту ООН.

Президент наголосив, що на тлі наближення зими Росія знову намагається знищити українську енергосистему.

"І цієї осені вони навіть більш цинічні. Вони готові зробити мішенню наші атомні електростанції, три АЕС. У нас є така інформація і докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко це означає, що ваші цінності не мають значення для Москви", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія використовує китайські супутники для зйомки ядерних об'єктів України.

За його словами, якщо фіксуються такі спроби РФ знімати певні об'єкти за допомогою супутників, після цього країна-агресор атакує їх.

До речі, 26 серпня через масований удар росіян по Україні чотири енергоблоки на українських АЕС було знеструмлено. Як зазначав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Путін загрожує світові ядерною катастрофою.

При цьому, за даними "Енергоатому", біля українських АЕС за місяць пролетіло понад 100 дронів та ракет.

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