Готуючись до зими ДТЕК оновив дві високовольтні підстанції в Києві

На підстанціях зокрема замінили на нові силові трансформатори та інше електрообладнання. Це допоможе створити додатковий резерв міцності для киян та енергосистеми міста напередодні старту опалювального сезону.

"Навіть в умовах постійної загрози ракетних ударів компанія продовжує інвестувати в модернізацію енергоінфраструктури міста. Наразі ми завершили оновлення двох високовольтних підстанцій, які забезпечують світлом 186 багатоповерхівок, понад 2,5 тисячі приватних будинків, 9 шкіл та дитячих садків, дитячу лікарню та інші об’єкти критичної інфраструктури міста", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар.

В оновлення двох високовольтних підстанцій ДТЕК інвестував понад 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК в серпні повернули світло 321 тис. родин, які залишилися без електропостачання через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.