Готуватиме фахівців світового рівня. В Україні відкрили новий Сiberport institute

В Україні на базі Державного біотехнологічного університету відкрили Сiberport institute. Засновниками інституту є український ІТ-підприємець, президент холдингу EHOLD GRUP, науковець, Микола Удянський та нардеп, доктор технічних наук Андрій Одарченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення закладу.

На посвяту першокурсників в студенти, яка відбулася в онлайн форматі завітали міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, народний депутат, голова підкомітету з вищої освіти комітету Верховної ради Юлія Гришина, ректор державного біотехнологічного університету Андрій Кудряшов, засновники інституту Микола Удянський та Андрій Одарченко, голова Держспецзв`язку Юрій Щиголь, керівник освітніх програм Sigma software university Ольга Осередчук, директор компанії SOC prime Андрій Безверхий, директор Community ciberport institute Максим Слободянюк та команда холдингу EHOLD.

"Нині перед українською державою постали складні виклики, тож держава гостро потребує фахівців світового рівня. Вірю, що саме такими стануть випускники Сiberport institute, які працюватимуть на благо і задля перемоги України", - сказав міністр Сергій Шкарлет.

Своєю чергою, Юлія Гришина розповіла, що нині вона перебуває у Швейцарії, де саме проводить перемовини із представниками закордонних вишів, які сприятимуть інтеграції українських науковців та освітніх програм у світову спільноту. Нардеп сподівається, що студенти Сiberport institute також достойно представлятимуть нашу державу на міжнародному рівні.

"Затребуваність фахівців ІТ-галузі є як ніколи високою. Кібербезпека, ІТ-фінанси, комп`ютерна інженерія - ці галузі однозначно мають майбутнє і це майбутнє - за українцями", - наголосив д.т.н., один із засновників інституту Андрій Одарченко.

Перший курс Сiberport institute уже приступив до навчання, його набрали рекордно швидко. Студенти опановуватимуть теоретичні знання за програмами, розробленими за підтримки міжнародної ІТ-компанії Sigma software. Практичні заняття проходитимуть на базі Sigma software university.

"Я вірю в українців, у наші “золоті голови”, у те, що за кілька років випускники нашого інституту працюватимуть у компаніях світового рівня, відбудовуватимуть Україну і стануть лідерами наукових думок. Тому я впевнений, що у Сiberport institute велике майбутнє", - підсумував Микола Удянський.