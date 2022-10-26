Готувалися до наступу ЗСУ з липня. Reuters показало документи військових РФ з Балаклії
Російські окупанти, які перебували у Балаклії (Харківська область), вже наприкінці липня знали про плани ЗСУ розпочати контрнаступ. Вони зазнали великих втрат, намагаючись утримати місто.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це сказано в документах, які знайшли у колишньому штабі РФ у Балаклії.
За даними видання, у записнику невідомого офіцера згадується "перший серйозний виклик" для окупантів - наступ бійців ЗСУ на село Гракове 19 липня, яке знаходиться на північ від Балаклії. Того дня у лавах росіян семеро людей загинули, 39 - отримали поранення і ще 17 - зникли безвісти.
Згідно з документами, які були надані командиру російських військ у Балаклії полковнику Попову, ще через кілька днів, росіяни отримали від ФСБ інформацію про те, що Україна доставила в район три ракетні системи залпового вогню HIMARS, а також встановила місце розташування командного посту і чотирьох складів. Вже 24 липня у записнику полковника окупантів з'явилися записи про перших загиблих 12 росіян внаслідок удару американської РСЗВ.
У Reuters зазначають, що така ситуація почала сильно знижувати бойовий дух та дисципліну солдатів РФ. Доходило навіть до того, що один з командирів загону прийняв рішення відступити зі своїми підлеглими після того, як невідомий офіцер назвав його "виродком".
Агентство також переконалося, що вже до кінця липня всі офіцери РФ у Балаклії були впевнені, що українські війська збираються організовувати контрнаступ.
При цьому, згідно з документами окупантів, знайденими у Балаклії, у російських підрозділах спостерігалася нестача людей та проблеми з технікою. Документ від 30 серпня показує, що в одному з батальйонів перебувало 49 осіб замість 240, а одну з бригад резервістів було укомплектовано лише на 23%. Така ситуація виникла на тлі постійних обстрілів ЗСУ, які тривали весь серпень.
Український контрнаступ розпочався 6 вересня. Очевидці розповіли Reuters, що відступ росіян та мобілізованих з Луганської області можна описати як "хаос" - поранені залишали Балаклію пішки, а військовослужбовці втікали, кидаючи техніку та зброю.
Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що Балаклія була повністю звільнена від російських окупантів. Цю інформацію офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.
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