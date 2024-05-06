Готовили массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи: задержана группа агентов РФ

Правоохранители задержали агентурную группу ФСБ, готовившую массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, агентурная группа ФСБ готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей в преддверии Пасхи.

"Среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов", - информируют в СБУ.

Кроме того, оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, охраняемых Генштабом ВСУ.

Привлекли двух предателей

Российская спецслужба для этого привлекла двух своих агентов из Умани и Лубны. Для конспирации фигуранты действовали порознь, но дистанционно "замыкались" на одном кураторе из ФСБ.

Служба безопасности своевременно разоблачила предателей, благодаря чему их удалось задержать "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Объявление подозрения и вероятный срок

Следователи сообщили задержанным о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.