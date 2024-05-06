ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовили массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи: задержана группа агентов РФ

Украина, Понедельник 06 мая 2024 10:45
UA EN RU
Готовили массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи: задержана группа агентов РФ Фото: СБУ задержала группу российских агентов (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агентурную группу ФСБ, готовившую массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, агентурная группа ФСБ готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей в преддверии Пасхи.

"Среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов", - информируют в СБУ.

Кроме того, оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, охраняемых Генштабом ВСУ.

Привлекли двух предателей

Российская спецслужба для этого привлекла двух своих агентов из Умани и Лубны. Для конспирации фигуранты действовали порознь, но дистанционно "замыкались" на одном кураторе из ФСБ.

Служба безопасности своевременно разоблачила предателей, благодаря чему их удалось задержать "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Объявление подозрения и вероятный срок

Следователи сообщили задержанным о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агентов РФ и обнаружены доказательства сотрудничества изменников из ФСБ (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает группы агентов РФ

Напомним, ранее в Харькове задержали двух предателей, работавших на разведку РФ. Они пытались навести на позиции украинских войск российские авиабомбы.

Также недавно правоохранители задержали в Киеве группу пророссийских хакеров. Они создавали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Пасха Война России против Украины
NEWS
Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область
Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках