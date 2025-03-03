UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Готуємо низку важливих зустрічей і рішень найближчим часом, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту европейських лідерів у Лондоні анонсував, що готується низка важливих зустрічей і рішень. Зокрема, щодо гарантій безпеки та миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram глави української держави.

"Обговорюємо з нашими партнерами гарантіі‌ безпеки та умови справедливого миру для Украі‌ни. Готуємо низку важливих зустрічеи‌ і рішень наи‌ближчим часом", - написав президент.

Зеленський зазначив, зараз єдність Європи на надзвичайно високому рівні, якого давно не було.

 

"Відчуваємо сильну підтримку України, наших людей: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки", - додав голова держави.

Крім того, він висловив подяку "усім нашим друзям та партнерам" за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Президент підкреслив, що спільна сила "здатна захистити наше майбутнє".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМирні переговориВійна в Україні