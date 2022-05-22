Готовят удары по Украине? В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии, - The Guardian

В Россию направили техников, которые специализируются на бочковых бомбах, которые использовались армией Сирии. По мнению европейских разведчиков, они будут помогать Путину в войне РФ против Украины.

По словам сотрудников разведки, в РФ уже несколько недель находятся более 50 экспертов с большим опытом изготовления и поставок этой взрывчатки. Как пишет газета, они работают вместе с чиновниками российской армии, а их прибытие может стать одним из факторов возможной подготовки к применению РФ химического оружия.

"Однако в Украине ситуация совершенно иная, где украинские войска, вооруженные смертоносными ракетами класса "земля-воздух", могут сбивать российские самолеты и вертолеты, останавливая продвижение и подвергая сухопутные войска испепеляющему артиллерийскому огню. Вероятно, поэтому мы не видели, чтобы они пересекали границу, - сказал изданию один европейский чиновник. - Мы знаем, что потенциал есть, но если они его используют, то проигрывают; мы узнаем, кто это сделал, и, скорее всего, их все равно убьют".