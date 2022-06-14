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Готовы разговаривать, только когда РФ захочет положить конец войне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина готова вести мирные переговоры с Россией только в том случае, если противник будет намерен положить конец войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию ZDF.

"У нас нет времени на разговоры, которые не работают. Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне", - заявил глава государства.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что в Украине ведется война на истощение, но закончится она все равно за столом переговоров.

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