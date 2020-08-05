Не готовы ослабить карантин 11 областей и Киев

В Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости COVID-19
По состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев. При этом в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Напомним, Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами; за прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 5 августа в Украине выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек: больше всего новых случаев во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.