Готовность украинцев к протестам снизилась за последний год

В декабре 2020 года в акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. Уровень готовности к участию за год снизился на 10 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, в декабре 2020 года большинство украинцев (57,1%) были не готовы участвовать в любых акциях массового протеста. Год назад были не готовы протестовать лишь 49% граждан.

Готовы прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной компании, 15,8% респондентов, сбор подписей под коллективными воззваниями - 12,7%, участие в санкционированных митингах и демонстрациях - 10,1%.

Кроме того, готовы прибегнуть к бойку решений органов власти 3,2%, участию в забастовках - 3,0%, пикетированию государственных органов власти - 2,9%, участию в несанкционированных митингах и демонстрациях - 2,6%, угрозам забастовкой - 2,0%, созданию независимых от властных структур вооруженных формирований - 1,9%, голодовкам протеста - 1,7%, захвату зданий - 1,1%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 4 по 8 декабря 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью'ю с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров проведено 2001 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не пре 2,4%

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в акциях социального протеста готовые участвовать 44% взрослых жителей Украины.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.