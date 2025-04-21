Готові до розмови. Зеленський чекає чіткої відповіді від Москви щодо перемир'я
Україна готова до діалогу для початку часткового перемир'я з Росією, яке передбачатиме заборону на далекобійні удари по цивільних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що після Великодня весь світ бачить справжню причину, чому бойові дії тривають. Справжнім джерелом війни є Росія.
"Саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає - немає і тиші", - наголосив президент.
Глава держави нагадав, що на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту, де бойові дії припинилися. Це означає, що перемир'я можливе, коли Росія на нього погоджується.
"РФ відкинула не лише американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на переговорах у Джидді понад місяць тому, а й учорашню пропозицію і далі після Великодня робити все для тиші... Проте Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", - додав Зеленський.
Він пояснив, що найпростішим шляхом для такого перемир'я є припинення ударів ракет і далекобійних дронів. Це автоматично гарантуватиме безпеку для всієї цивільної інфраструктури.
"Саме припинення вогню - реальне, тривале - має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України - і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня - отримали основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню - саме це має бути початком. Мир приходить у тиші", - зазначив глава держави.
Пропозиція Зеленського
Нагадаємо, ще вчора, 21 березня, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії почати перемир'я на 30 днів, у рамках якого будуть заборонені удари по цивільних об'єктах.
Російський диктатор Володимир Путін у відповідь на таку пропозицію заявив, що з "ним потрібно розібратися".
Зокрема, глава Кремля нагадав про удар російських терористів по Сумам, коли загинуло багато мирних жителів. Путін нафантазував, що війська РФ вдарили по цивільному об'єкту, де нагороджували українських воїнів.
Також диктатор запропонував двосторонні переговори з Україною щодо такої ініціативи.
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