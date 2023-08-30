У НБУ назвали "стелю" за курсом долара для обмінників та банків

Індикатори реалізації Стратегії в короткостроковій перспективі під час спротиву російській агресії передбачають:

Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара США, менше 5%.

Як зазначається в документі, валютний ринок усе ще потребує втручання, оскільки він не в змозі збалансувати себе, та є високий попит на іноземну валюту з боку підприємств і домашніх господарств. У зв’язку з цим НБУ продовжує компенсувати дефіцит іноземної валюти на ринку та проводити політику фіксованого курсу.

"НБУ, як тільки дозволить ситуація, має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування", - йдеться в стратегії.

Офіційний та готівковий курс

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств.

НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6. Водночас станом на 30 серпня курс на готівковому ринку становить 38,0 гривень, тобто відхиляється на 3,8%. Влітку минулого року спред досягав 30%, коли НБУ ще тримав курс на рівні 29,25 гривень за долар.