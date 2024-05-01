Готівковий долар знов подорожчав: курси валют в обмінниках України

Готівковий курс долара в обмінних пунктах України стабільний на відмітках нижче за 40 гривень. Тим часом євро трохи подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 травня середній курс долара у продажу зріс на 9 копійок порівняно з попереднім днем та становить 39,89 гривень. Курс євро у продажу додав копійку і становить 42,91 гривень.

Купують українські обмінники долар у середньому за 39,40 гривень (+10 копійок порівняно з 30 квітня), а євро - за 42,40 гривень (+20 копійок).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,63-39,7 грн/долар (купівля-продаж). Долар додав 15 копійок порівняно із закриттям міжбанківського ринку у попередній день.

Офіційний курс

Офіційний курс на 1 травня встановлено на позначці 39,5151. Це на 15 копійок нижче, ніж вчора. Курс євро встановлено на рівні 42,3641 гривні (- 13 копійок).

Що буде з курсом у 2024 році

Аналітики інвестиційної компанії ICU прогнозують подальшу девальвацію гривні щодо долара у 2024 році. При цьому вони наголошують, що курс залежить від планів Національного банку.

"З огляду на виявлене НБУ бажання до девальвації та збільшення волатильності курсу, ми переглянули прогноз курсу на кінець року до 42,3 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/долар", - йдеться в оновленому прогнозі.

Повідомляється, що коливання обмінного курсу зараз переважно відображають ефект інтервенцій НБУ, а не ринкових сил у кожний конкретний день чи тиждень. І результатом такого підходу стало ослаблення гривні на 7% із переходу на гнучке курсоутворення у 2023 році.