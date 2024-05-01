Наличный доллар снова подорожал: курсы валют в обменниках Украины

Наличный курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен на отметках ниже 40 гривен. Тем временем евро незначительно подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 мая средний курс доллара в продаже вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем и составляет 39,89 гривен. Курс евро в продаже прибавил копейку и составляет 42,91 гривен.

Покупают украинские обменники доллар в среднем за 39,40 гривен (+10 копеек по сравнению с 30 апреля), а евро - за 42,40 гривен (+20 копеек).

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,63-39,7 грн/доллар (покупка-продажа). Доллар прибавил 15 копеек по сравнению с закрытием межбанковского рынка в предыдущий день.

Официальный курс

Официальный курс на 1 мая установлен на отметке 39,5151. Это на 15 копеек ниже, чем вчера. Курс евро установлен на уровне 42,3641 гривен (- 13 копеек).

Что будет с курсом в 2024 году

Аналитики инвестиционной компании ICU прогнозируют дальнейшую девальвацию гривны по отношению к доллару в 2024 году. При этом они подчеркивают, что курс зависит от планов Национального банка.

"Учитывая проявленное НБУ желание к девальвации и увеличению волатильности курса, мы пересмотрели прогноз курса на конец года до 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар", - говорится в обновленном прогнозе.

Сообщается, что колебания обменного курса сейчас в основном отражают эффект интервенций НБУ, а не рыночных сил в каждый конкретный день или неделю. И результатом такого подхода стало ослабление гривны на 7% с перехода на гибкое курсообразование в 2023 году.