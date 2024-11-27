Готівковий долар дорожчає після підвищення курсу НБУ до історичного максимуму

На ранок 27 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривні, євро по 43,40 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,58-41,60 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль та оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 27 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5035 грн за 1 долар (+0,0648 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 22 липня – 41,4912 грн/долар.

З початку року курс зріс на 9,3% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,6824 гривень за 1 євро (+0,2091 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку протягом грудня долар, як це спостерігалося протягом осені, буде повільно, але неухильно рухатися вгору.

За його словами, поточні ж коливання на кінець року можуть відбуватися в шийці 41,6-41,8 грн/долар, тобто дещо нижче за маркер у 42 гривні.

"Іншими словами, з 1 січня 2024 року до 1 січня 2025 року долар може зрости у ціні на 10%", - додав банкір.