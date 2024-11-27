Готівковий долар дорожчає після підвищення курсу НБУ до історичного максимуму

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 27 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,10 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривні, євро по 43,40 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,58-41,60 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль та оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 27 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5035 грн за 1 долар (+0,0648 грн).
Попередній максимум було зафіксовано 22 липня – 41,4912 грн/долар.
З початку року курс зріс на 9,3% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).
Офіційний курс євро становитиме 43,6824 гривень за 1 євро (+0,2091 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку протягом грудня долар, як це спостерігалося протягом осені, буде повільно, але неухильно рухатися вгору.
За його словами, поточні ж коливання на кінець року можуть відбуватися в шийці 41,6-41,8 грн/долар, тобто дещо нижче за маркер у 42 гривні.
"Іншими словами, з 1 січня 2024 року до 1 січня 2025 року долар може зрости у ціні на 10%", - додав банкір.