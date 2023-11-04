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У готелі в центрі Києва підстрелили чоловіка

Київ, Субота 04 листопада 2023 21:06
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У готелі в центрі Києва підстрелили чоловіка Фото: в центрі Києва підстрелили чоловіка (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом стрільби на столичному Печерську. В результаті перестрілки було поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

За даними правоохоронців, інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим. У ході конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу.

Після скоєного правопорушник втік з місця події на авто, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук.

На місце інциденту негайно прибула слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та керівництво Печерського управління поліції.

Протягом години правоохоронці затримали зловмисника на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одеської області,1990 року народження.

Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину - травматичний пістолет.

Нагадаємо, днями у столиці невідомі розстріляли автомобіль одного з адвокатів. Правоохоронці почали розслідування.

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