ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Государству экономически выгоднее выкупать газ собственной добычи, чем импортировать, - Арахамия

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 21:06
Государству экономически выгоднее выкупать газ собственной добычи, чем импортировать, - Арахамия Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

При подготовке к следующему отопительному сезону государству необходимо выкупить весь газ добываемый в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в ходе заседания Комитета ВР по вопросам энергетики.

"Насколько я понимаю, что у всех согласовано, что любые 1000 евро, условно, которые мы заплатили за импорт, это чистый минус сальдо торгового баланса. А 1000 евро здесь (деньги потрачены на закупку украинского газа, - ред.) это минус 32-35% процентов возврата ренты (в госбюджет - ред.) здесь сразу же и после того еще какие-то там другие налоги и занятость. Мы же понимаем что надо выкупить все, что добывают в Украине, не сначала, потому что там нельзя терпеть и нужно параллельно идти, но мы должны дать комитент на весь объем", - сказал он.

Арахамия добавил, что при подготовке к отопительному сезону Украине необходимо закупить больше газа, чем добывается в стране, поэтому сначала необходимо покупать газ собственной добычи, а остальное - импорт.

Также он подчеркнул, что газ собственной добычи покупать значительно выгоднее, чем импортный.

"Поскольку отопительный сезон на носу и денег нет ни туда ни сюда, мы будем разделять параллельно в какой-то пропорции. Но мы говорили о том, что нам финансово в любом случае гораздо выгоднее купить у местных. Поэтому все, что есть у местных, надо дать на полный объем комитент", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 19 млрд куб. м до начала следующего отопительного сезона.

Как сообщалось, по результатам 2022 года "Нафтогаз" прогнозирует снижение добычи газа на 3-6%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид Арахамия Электроэнергия
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины