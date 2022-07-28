Государству экономически выгоднее выкупать газ собственной добычи, чем импортировать, - Арахамия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в ходе заседания Комитета ВР по вопросам энергетики.

"Насколько я понимаю, что у всех согласовано, что любые 1000 евро, условно, которые мы заплатили за импорт, это чистый минус сальдо торгового баланса. А 1000 евро здесь (деньги потрачены на закупку украинского газа, - ред.) это минус 32-35% процентов возврата ренты (в госбюджет - ред.) здесь сразу же и после того еще какие-то там другие налоги и занятость. Мы же понимаем что надо выкупить все, что добывают в Украине, не сначала, потому что там нельзя терпеть и нужно параллельно идти, но мы должны дать комитент на весь объем", - сказал он.

Арахамия добавил, что при подготовке к отопительному сезону Украине необходимо закупить больше газа, чем добывается в стране, поэтому сначала необходимо покупать газ собственной добычи, а остальное - импорт.

Также он подчеркнул, что газ собственной добычи покупать значительно выгоднее, чем импортный.

"Поскольку отопительный сезон на носу и денег нет ни туда ни сюда, мы будем разделять параллельно в какой-то пропорции. Но мы говорили о том, что нам финансово в любом случае гораздо выгоднее купить у местных. Поэтому все, что есть у местных, надо дать на полный объем комитент", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 19 млрд куб. м до начала следующего отопительного сезона.

Как сообщалось, по результатам 2022 года "Нафтогаз" прогнозирует снижение добычи газа на 3-6%.