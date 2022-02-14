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Государство выделило 16,6 млрд гривен на финансовые гарантии для поддержки авиарынка, - нардеп

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 14:48
Государство выделило 16,6 млрд гривен на финансовые гарантии для поддержки авиарынка, - нардеп Фото: Юрий Корявченков (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Решение о дополнительных финансовых гарантиях для поддержки авиарынка приняли на внеочередном заседании правительства. Речь идет о выделении средств из резервного фонда госбюджета, объем которого по согласованию с бюджетным комитетом Верховной рады, увеличивается на 16,6 млрд грн.

Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Юрий Корявченков.

"Государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Эти ресурсы будут хранить на отдельном счете Министерства инфраструктуры и служить гарантией безопасности полетов над Украиной. Такие гарантии важны для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков", - рассказал нардеп.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский считает сохранение стабильной авиационной связи с миром - одним из важнейших для экономики нашего государства. Поэтому вчерашнее решение правительства является еще одним шагом к стабилизации экономического развития и реализации ряда амбициозных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые запланированы на 2022 год.

"Подобные ситуации еще раз демонстрируют важность возрождения украинского авиастроения и поддержки украинских авиакомпаний, ведь большинство из них берут воздушные суда в иностранный лизинг. В 2022 году Минэкономики запускает программу государственного лизинга под 5%, что позволит изменить ситуацию на рынке и не допускать ситуаций, когда самолеты украинских авиакомпаний не могут оставаться в Украине", - продолжил Корявченков.

Напомним, по информации Министерства инфраструктуры, большинство авиакомпаний сегодня продолжают операционную деятельность без каких-либо ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

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