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Держава виділила 16,6 млрд гривень на фінансові гарантії для підтримки авіаринку, - нардеп

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 14:48
Держава виділила 16,6 млрд гривень на фінансові гарантії для підтримки авіаринку, - нардеп Фото: Юрій Корявченков (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Рішення про додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку ухвалили на позачерговому засіданні Уряду. Йдеться про виділення коштів з резервного фонду держбюджету, обсяг якого за погодженням з бюджетним комітетом Верховної ради, збільшується на 16,6 млрд грн.

Про це заявив народний депутат, голова підкомітету з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства Юрій Корявченков.

"Держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Ці ресурси зберігатимуть на окремому рахунку Міністерства інфраструктури й слугуватимуть гарантією безпеки польотів над Україною. Такі гарантії важливі для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників", - розповів нардеп.

Він також зазначив, що президент Володимир Зеленський вважає збереження стабільного авіаційного зв‘язку зі світом - одним з найважливіших для економіки нашої держави. Тож вчорашнє рішення уряду є ще одним кроком до стабілізації економічного розвитку та реалізації низки амбітних інфраструктурних та інвестиційних проектів, які заплановані на 2022 рік.

"Подібні ситуації ще раз демонструють важливість відродження українського авіабудування та підтримки українських авіакомпаній, адже більшість з них беруть повітряні судна в іноземний лізинг. У 2022 році Мінекономіки запускає програму державного лізингу під 5%, що дозволить змінити ситуацію на ринку та не допускати ситуацій, коли літаки українських авіакомпаній не можуть залишатися в Україні", - продовжив Корявченков.

Нагадаємо, за інформацію Міністерства інфраструктури, більшість авіакомпаній сьогодні продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

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