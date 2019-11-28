Государство вернет больше денег путем договоренности с Бахматюком, - Concorde Capital

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Аналитики предупредили о последствиях возможного давления на Бахматюка

Бизнесмен Олег Бахматюк неоднократно заявлял о своем желании договориться о компенсации за рефинансирование обанкротившихся банков, а его последнее заявление о готовности вернуть до 8,5 млрд грн означает, что это больше, чем государство сможет получить от Бахматюка, если его активы будут арестованы и проданы. Об этом говорится в сообщении Concorde Capital.

Эксперты напомнили, что НАБУ расследует уголовное дело с участием VAB Bank (был подконтролен Бахматюку до декабря 2014 года) с октября 2016 года. Но в феврале 2019 генпрокурор передал расследование Национальной полиции. Полиция закрыла дело в августе, не найдя состава преступления.

Однако новоназначенный генпрокурор в сентябре поручил НАБУ перезапустить следствие. Бывшие чиновники НБУ и Банка VAB были объявлены подозреваемыми по делу о заговоре 11-13 ноября, а Бахматюка объявили в национальный розыск 21 ноября.

Из этой последовательности событий эксперты делают вывод, что был "приказ" высших должностных лиц привлечь к уголовной ответственности бывших владельцев обанкротившихся банков.

Concorde Capital напоминает, что МВФ требует от украинской власти сделать все возможное, чтобы вернуть затраты на рефинансирование обанкротившихся банков. Поскольку власть не может привлечь к уголовной ответственности "большую рыбу", которой является бывший владелец "ПриватБанка" (Игорь Коломойский, – ред.), то было решено "сосредоточиться на более мелких", считают эксперты.

Банки VAB и "Финансовая инициатива" контролировались Олегом Бахматюком, поэтому неудивительно, что бизнесмен также является в списке "кандидатов на преследования", отмечают аналитики. Однако, привлекая к уголовной ответственности владельцев обанкротившихся финучреждений, власть не обязательно вернет деньги, потраченные на рефинансирование этих банков (как этого требует МВФ).

В отличие от дела бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Жеваго, который никогда не озвучивал готовность возместить расходы правительства, Бахматюк неоднократно заявлял о своем желании договориться о какой-то компенсации, отмечают эксперты.

Concorde Capital считает, что возможное давление государства и НАБУ на Бахматюка приведет к худшему сценарию.

Как известно, группа компаний Ukrlandfarming Олега Бахматюка платит миллиардные налоги и в ней работают 27 тысяч человек. Из-за действий НАБУ эти люди могут потерять работу, предупреждали у Бахматюка.

11 ноября сотрудники НАБУ приехали в офис "Райффайзен Банка", чтобы задержать главу правления Александра Писарука, бывшего первого заместителя председателя НБУ Валерии Гонтаревой, которая находится в Лондоне.

12 ноября стало известно, что Бахматюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу НАБУ и ГПУ, которые возобновили уголовное дело в отношении VAB банка. По мнению Бахматюка, подозрение является политически мотивированным и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг". Также он отверг претензии Нацбанка в размере 29,3 млрд грн долга перед государством.

Экс-министр финансов Александр Шлапак заявлял, что Бахматюк боролся за VAB банк до последнего и пытался внести 200 млн долларов для его спасения.

К Зеленскому также обращались объединение "Бизнес-Варта" и "Украинский клуб аграрного бизнеса" для защиты "Укрлендфарминга" Бахматюка. 18 ноября стало известно, что экспертиза опровергает обвинения НАБУ.

Высший антикоррупционный суд определил для Писарука меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен. Впоследствии стало известно, что "Райффайзен банк" внесет залог за Писарука и оставит его на посту.

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банка Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.