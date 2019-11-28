Держава поверне більше грошей шляхом домовленості з Бахматюком, - Concorde Capital

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Аналітики попередили про наслідки можливого тиску на Бахматюка

Бізнесмен Олег Бахматюк неодноразово заявляв про своє бажання домовитися про компенсацію за рефінансування збанкрутілих банків, а його остання заява про готовність повернути до 8,5 млрд грн означає, що це більше, ніж держава зможе отримати від Бахматюка, якщо його активи будуть арештовані і продані. Про це йдеться у повідомленні Concorde Capital.

Експерти нагадали, що НАБУ розслідує кримінальну справу за участю VAB Bank (був підконтрольним Бахматюку до грудня 2014 року) з жовтня 2016 року. Але у лютому 2019 генпрокурор передав розслідування Національній поліції. Поліція закрила справу в серпні, не знайшовши складу злочину.

Однак новопризначений генпрокурор у вересні наказав НАБУ перезапустити слідство. Колишні чиновники НБУ та Банку VAB були оголошені підозрюваними у справі про змову 11-13 листопада, а Бахматюк був оголошений в національний розшук 21 листопада.

З цієї послідовності подій експерти роблять висновок, що був "наказ" вищих посадових осіб притягнути до кримінальної відповідальності колишніх власників збанкрутілих банків.

Concorde Capital нагадує, що МВФ вимагає від української влади зробити все можливе, щоб повернути витрати на рефінансування збанкрутілих банків. Оскільки влада не може притягнути до кримінальної відповідальності "велику рибу", якою є колишній власник "ПриватБанку" (Ігор Коломойський, – ред.), то було вирішено "зосередитися на дрібніших", вважають експерти.

Два збанкрутілі банки VAB та Фінансова Ініціатива були контрольовані Олегом Бахматюком, тому не дивно, що Бахматюк також є у списку "кандидатів на переслідування", зазначають аналітики. Однак, притягаючи до кримінальної відповідальності власників збанкрутілих фінустанов, влада не обов'язково поверне гроші, витрачені на рефінансування цих банків (як цього вимагає МВФ).

На відміну від справи колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" олігарха Жеваго, який ніколи не озвучував готовність відшкодувати витрати уряду, Бахматюк неодноразово заявляв про своє бажання домовитися про якусь компенсацію, зазначають експерти.

Concorde Capital вважає, що можливий тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію.

Як відомо, група компаній Ukrlandfarming Олега Бахматюка платить мільярдні податки і в ній працюють 27 тисяч осіб. Через дії НАБУ ці люди можуть втратити роботу, попереджали у Бахматюка.

11 листопада співробітники НАБУ приїхали в офіс одного з найбільших банків України – "Райффайзен Банку", щоб затримати главу правління Олександра Писарука, колишнього першого заступника голови НБУ Валерія Гонтаревої, яка перебуває в Лондоні.

12 листопада стало відомо, що Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо НАБУ та ГПУ, які поновили кримінальну справу стосовно VAB банку.

На думку Бахматюка, підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", а також відкинув претензії Нацбанку в розмірі 29,3 млрд грн боргу перед державою.

Ексміністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що Бахматюк боровся за VAB банк до останнього і намагався внести 200 млн доларів для його порятунку.

Відомо також, що об’єднання "Бізнес-Варта" й "Український клуб аграрного бізнесу" звернулися до президента Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка. 18 листопада повідомлялося, що експертиза спростовує звинувачення НАБУ.

Вищий антикорупційний суд визначив для Писарука запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що "Райффайзен банк" внесе заставу за Писарука та залишить його на посаді.

НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Бахматюка. Проте Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.