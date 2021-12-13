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Государство признало безальтернативность формулы "Роттердам+", - адвокат

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 10:14
Государство признало безальтернативность формулы "Роттердам+", - адвокат Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Все лодки с углем, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, приобретены для прохождения зимы по цене "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Натальи Дригваль в колонке на сайте "Обозреватель".

"По сути, цена угля в Украине сегодня - это "Роттердам+" и альтернатива этому - темные квартиры и холодные батареи. Это признали все, вплоть до Президента, исходя из его последних заявлений", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что исходя из открытых данных, рыночные контракты как ДТЭК, так и государственного "Центрэнерго" сформированы на основании актуальных на момент заключения договора котировках индекса API-2 с добавлением стоимости транспортировки.

"Теперь же заключение реальных контрактов на поставку угля в Украину по формуле "Роттердам+" является неопровержимым доказательством правильности используемой ранее НКРЭКУ методики определения прогнозной цены угля. Учитывая, что внутренние цены на уголь в Украине аналогично подтянулись до этих же значений, правомерность и правильность использования формулы "Роттердам+" в период до либерализации рынка электроэнергии является очевидной", - отметила адвокат.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".

Единственными потерпевшими по делу считаются два завода Игоря Коломойского - Никопольский завод ферросплавов и Запорожский ферросплавный завод.

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