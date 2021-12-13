Держава визнала безальтернативність формули "Роттердам+", - адвокат

Усі човни з вугіллям, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський, придбано для проходження зими за ціною "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву адвоката Наталії Дрігваль у колонці на сайті " Обозреватель ".

"По суті, ціна вугілля в Україні сьогодні - це "Роттердам+" і альтернатива цьому - темні квартири та холодні батареї. Це визнали всі, аж до президента, виходячи з його останніх заяв", - заявила адвокат.

Вона підкреслила, що виходячи з відкритих даних, ринкові контракти як ДТЕК, так і державного "Центренерго" сформовані на підставі актуальних на момент укладання договору котирування індексу API-2 з додаванням вартості транспортування.

"Тепер же укладання реальних контрактів на постачання вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" є незаперечним доказом правильності використовуваної раніше НКРЕКП методики визначення прогнозної ціни вугілля. Враховуючи, що внутрішні ціни на вугілля в Україні аналогічно підтягнулися до цих же значень, правомірність і формули "Роттердам+" у період до лібералізації ринку електроенергії є очевидною", - зазначила адвокат.