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Держава визнала безальтернативність формули "Роттердам+", - адвокат

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 10:14
Держава визнала безальтернативність формули "Роттердам+", - адвокат Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Усі човни з вугіллям, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський, придбано для проходження зими за ціною "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву адвоката Наталії Дрігваль у колонці на сайті "Обозреватель".

"По суті, ціна вугілля в Україні сьогодні - це "Роттердам+" і альтернатива цьому - темні квартири та холодні батареї. Це визнали всі, аж до президента, виходячи з його останніх заяв", - заявила адвокат.

Вона підкреслила, що виходячи з відкритих даних, ринкові контракти як ДТЕК, так і державного "Центренерго" сформовані на підставі актуальних на момент укладання договору котирування індексу API-2 з додаванням вартості транспортування.

"Тепер же укладання реальних контрактів на постачання вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" є незаперечним доказом правильності використовуваної раніше НКРЕКП методики визначення прогнозної ціни вугілля. Враховуючи, що внутрішні ціни на вугілля в Україні аналогічно підтягнулися до цих же значень, правомірність і формули "Роттердам+" у період до лібералізації ринку електроенергії є очевидною", - зазначила адвокат.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

Єдиними потерпілими у справі вважаються два заводи Ігоря Коломойського - Нікопольський завод феросплавів та Запорізький феросплавний завод.

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