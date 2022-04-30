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Государство предоставит более 53 тысяч квартир переселенцам в течение года, - Тимошенко

Фото: государство предоставит более 53 тысяч квартир переселенцам в течение года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Около 186 тысяч внутренне перемещенных лиц получат доступ к более 53 тысячам квартир в течение этого года в рамках размещения переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, все предоставленные квартиры будут находиться в государственной собственности, а после возвращения людей домой жилье будет отдано тем, кто годами стоял в очереди на него.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - отметил он.

Также Тимошенко добавил, что президентом Владимиром Зеленским поставлена задача разработать стратегию восстановления и модернизации Украины. Это приложение должно стать одним из направлений развития новой страны.

"Страна с новым видением, современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировке территории Украины. Это основной вектор разработки плана восстановления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями и областными военными администрациями", - рассказал заместитель руководителя ОП.

В свою очередь, продолжается восстановление освобожденных населенных пунктов Киевщины. Следовательно, за 20 дней дорожники расчистили более 380 км дорог и улиц области. Специалисты также восстанавливают газо - и электроснабжение.

"На сегодня полностью или частично восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тыс. потребителей. За минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично восстановили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Восстановлено распределение газа в 111 населенных пунктах", - заявил он.

Как раньше отмечал Кирилл Тимошенко, всего в Украине насчитывается более двух миллионов переселенцев, для которых необходимо предоставить около 600 тысяч квартир.

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