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Государство должно ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий, - эксперт

Фото: государство должно ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

После победы Украина как никогда потребует сильную экономику для восстановления. Но мы рискуем потерять те предприятия, которые еще пытаются работать, из-за логистических проблем и роста тарифов на перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимира Гусака.

"Из-за войны многие предприятия не могут производить и экспортировать привычные объемы сырья, поэтому стоимость единицы продукции очень выросла. А логистическая составляющая делает себестоимость еще выше. Поэтому, если повысить эту логистическую составляющую еще на 70%, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда наша продукция станет неконкурентоспособной, и ее экспорт за рубеж прекратится", - предупредил он.

Он напомнил: в январе этого же года УЗ уже повышала тарифы на перевозки, причем на беспроцентные 31%.

"Еще одно повышение станет критическим. Ведь после победы Украины нам нужно будет максимально быстро начать восстановление экономики. И нам будут нужны предприятия, которые смогут за короткое время максимально нарастить объемы продукции", - отметил Гусак.

Напомним, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозки грузов на 70%.

Позже Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства. Причина - проблемы с отгрузкой продукции и доставкой сырья на предприятие, а также рост затрат на логистику.

Группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанную с логистическими трудностями.

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Укрзализныця