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Государство не будет сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, - ОП

Фото: Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Офисе президента подчеркнули, что не будут сбавлять темпов восстановления пострадавших от действий государства-террориста России областей Украины, несмотря на риск возвращения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Люди не могут жить на руинах. Необходимо все привести в порядок", - написал он.

По его словам, сейчас в Сумской области продолжается разборка завалов Ахтырской ТЭЦ. Также в Тростянце коммунальщики убирают улицы и дороги на территории города.

"В Киевской области в течение суток подсоединили к электроснабжению 9 000 потребителей. В городе-герое Ирпене на 66% восстановлено газоснабжение. Без газа на Киевщине остается село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию", - отметил Тимошенко.

Также он рассказал и о результатах работы полицейских и взрывотехников в области. Так, за все время на Киевщине правоохранители задержали 291 мародера, а только за минувшие сутки эксперты ГСЧС уничтожили 126 взрывоопасных предметов.

"Берегите себя! Увидев любой опасный предмет, сразу звоните в полицию и ГСЧС", - говорит заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда правительство выделило 1 млрд грн.

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