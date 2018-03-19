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Государственный долг США впервые превысил 21 трлн долларов

НовостиЭкономика    19.03.2018 - 12:25
Фото: Федеральный резерв США (flickr.com Federalreserve)
Фото: Федеральный резерв США (flickr.com Federalreserve)

За год президентства Трампа госдолг США увеличился более чем на 1 трлн долларов

Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 21 трлн долларов. Соответствующие данные приводятся на сайте Министерства финансов США.  

Сообщается, что за год президентства Дональда Трампа госдолг США увеличился более чем на 1 трлн долларов, достигнув рекордной цифры в 21 трлн долларов.

Также сообщается, что из этой суммы 5,674 трлн долларов составляет внутригосударственный долг США. Большую часть задолженности - 15,365 трлн долларов - составляют долги перед частными юридическими и физическими лицами.

Напомним, 12 сентября 2018 года сообщалось, что госдолг США впервые превысил 20 трлн долларов. В тот же день президент Дональд Трамп подписал законопроект о временном повышении потолка государственного долга страны и разрешении неограниченных федеральных займов. Согласно данным, опубликованным 11 сентября, общий государственный долг США подскочил на 318 млрд долларов и составлял 20,162 трлн долларов.

 

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Госдолг
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