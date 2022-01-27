Выплату субсидий могут приостановить: в Минсцополитики определили условия

У украинцев могут забрать субсидии и пособия, которые они получают от государства. В Минсоцполитики подготовили порядок проверки всех госвыплат на предмет их обоснованности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно документу, после получения выводов Минфина структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения изучают личное дело получателя государственных выплат.
Если информация в личном деле, отличается от информации, в отношении которой найдено несоответствие, проводится проверка путем сопоставления данных, полученных из:
После этого структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения затребует у получателя государственной выплаты документов об опровержении несоответствия.
При этом структурное подразделение самостоятельно выбирает способ уведомления (личная беседа, телефонный разговор, направление письма на почтовый адрес, отправка сообщения на электронный адрес, отправка смс-сообщения).
По результатам обработки рекомендаций структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения принимают решения о:
Кроме того, в случае выявления недостоверности в предоставленной получателем государственной выплаты информации, на основании которой была назначена, начислена и/или проведена государственная выплата, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения рассчитывает сумму средств, подлежащих возврату.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд.