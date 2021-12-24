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Государственная Трипольская ТЭС работает на минимуме из-за аварии на энергоблоке

Автор: Наталия Гурковская

Энергоблок №4 Трипольской ТЭС государственной компании "Центренерго" на аварийный ремонт отключен от сети, станция переведена на минимально допустимый режим работы одним контуром.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системного диспетчера НЭК "Укрэнерго".

Государственная ТЭС работает одним контуром блока №3 мощностью 85 МВт. Второй контур этого блока тоже находится на аварийном ремонте.

Трипольская ТЭС работает на минимальной мощности среди всех остальных ТЭС в Украине.

Кроме 1 блока и 1 контура Трипольской ТЭС в аварийном ремонте находится один контур энергоблока №7 Славянской ТЭС "Донбассэнерго".

По данным Министерства энергетики на Трипольской ТЭС государственной "Центрэнерго" находится 53 тыс. тонн угля. С сентября Трипольская ТЭС как и остальные станции государственной "Центрэнерго" работают минимально возможным составом оборудования из-за дефицита угля.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бурштынской ТЭС произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

В частности, на котле седьмого энергоблока прорвало трубу диаметром 60 мм, после чего произошел выброс газопаровой смеси и газов.

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ТЭС