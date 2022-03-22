UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гостомель и Буча пока полностью под оккупацией. ВСУ наращивает резервы для наступления

Александр Павлюк, глава Киевской ОВА (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Александр Павлюк, глава Киевской ОВА, заявил, что на сегодняшний день Гостомель и Буча временно полностью оккупированы войсками противника. ВСУ копят резервы для перехода в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Павлюка, руководителя Киевской областной военной администрации.

"В Гостомеле и Буче пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно не дать противнику перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможностей перейти в наступление в этом направлении", - отметил Павлюк. Также он добавил, что с каждым днем военный потенциал противника истощается, а ВСУ используют это время для аккумуляции резервов.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину