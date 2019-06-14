Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день, - депутат Муха

На данный момент здание находится в госсобственности
Гостиный двор на Контрактовой площади надо передавать в собственность громады Киева, иначе этот памятник архитектуры можно потерять навсегда. Об этом в своем видеоблоге в Facebook рассказала депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.
Она сообщила, что совместно с депутатом Валентином Мондриевским они зарегистрировали проект решения Киевского городского совета - обращение к Кабинету министров по поводу неотложной безвозмездной передачи здания Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады Киева.
"Сейчас здание находится в государственной собственности - на балансе Регионального отделения Фонда госимущества по Киеву. Городские власти готовы реставрировать памятник архитектуры за счет киевского бюджета. Это возможно только после передачи в коммунальную собственность", - отметила Муха.
Депутат напомнила, что в свое время киевская громада, неравнодушные активисты сделали большое дело - отстояли Гостиный двор и не позволили превратить его в торгово-офисный центр. Затем суд вернул зданию статус памятника архитектуры.
"Но сейчас на Гостиный двор грустно смотреть. Время идет и здание разрушается буквально каждый день. Стены трещат, рассыпаются, крыша разрушен пожаром. Окон нет. Внутри растет трава и сорняки. Сейчас надо сделать все, чтобы там были проведены противоаварийные и консервационные работы, а после этого - реставрация", - отметила она.
На сегодня уже отменено решение об отводе земли под реконструкцию здания под торгово-офисный центр. Также в ноябре 2017 Киеврада своим решением, соавтором которого стала Муха, дала согласие на бесплатное принятие Гостиного двора в коммунальную собственность. Тем же решением она обязалась использовать памятник национального значения по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.
Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно обращался к правительству с просьбой согласовать проект распоряжения Кабмина о передаче Гостиного двора. В письмах с подписью городского головы говорится, что здание будет использоваться как объект социальной инфраструктуры, в частности для размещения Музея истории Киева.
Также была создана рабочая группа Комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и информполитики по наработке предложений по концепции использования здания Гостиного двора. Возглавила эту группу Виктория Муха.
"Сейчас передача здания в коммунальную собственность остается одной из основных задач. Надеюсь, что Киеврада обратится к правительству в ближайшее время. Нельзя медлить с этим. Потеря времени является критической для Гостиного двора. Совместными усилиями мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы этот памятник архитектуры наконец стал украшением Контрактовой площади", - отметила Муха.
Вікторія Муха про ситуацію з Гостинним двором
Гостинний двір на Контрактовій площі треба передавати у власність громади Києва. Інакше ми можемо втратити його назавжди. Свого часу київська громада, небайдужі активісти зробили велику справу – відстояли Гостинний двір і не дозволили перетворити його на торговельно-офісний центр. Потім суд повернув будівлі статус пам’ятки архітектури. Але нині на Гостинний двір сумно дивитися. Час іде і будівля руйнується буквально кожного дня. Стіни тріщать, розсипаються, дах зруйнований пожежею. Вікон немає. Всередині росте трава і бур’яни. Зараз треба зробити все, аби там були проведені протиаварійні та консерваційні роботи, а після цього – реставрація. Як депутат Київради і голова Постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики, я підготувала проект рішення Київської міської ради – звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної безоплатної передачі будівлі Гостинного двору в комунальну власність територіальної громади Києва. Співатором проекту рішення є також депутат Валентин Мондриевский. Зараз будівля перебуває у державній власності – на балансі Регіонального відділення Фонду держмайна по м.Києву. Міська влада готова реставрувати пам’ятку за рахунок київського бюджету. Це можливо лише після передачі до комунальної власності. На сьогодні уже скасовано рішення про відведення землі під реконструкцію будівлі під торговельно-офісний центр. Також у листопаді 2017 року Київрада своїм рішенням, співавтором якого я стала, надала згоду на безоплатне прийняття Гостинного двору у комунальну власність. Тим самим рішенням вона зобов’язалась використовувати пам’ятку за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність. Кличко - мер неодноразово звертався до уряду з проханням погодити проект розпорядження Кабміну про передачу Гостинного двору. У листах за підписом міського голови йдеться про те, що будівля буде використовуватися як об’єкт соціальної інфраструктури, зокрема для розміщення Музею історії Києва. Також була створена робоча група Комісії Київради з питань культури, туризму та інформполітики з напрацювання пропозицій щодо концепції використання будівлі Гостинного двору. Я очолюю цю групу і спільно з громадськістю, архітекторами, експертами ми працюємо заради збереження пам’ятки архітектури. Наразі передача будівлі у комунальну власність залишається одним з основних завдань. Сподіваюсь, що Київрада звернеться до уряду вже найближчим часом. Проект цього звернення можна подивитися тут https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15047 Не можна гаяти із цим. Втрата часу є критичною для Гостинного двору. Спільними зусиллями ми можемо зробити все від нас залежне, аби ця пам’ятка архітектури нарешті став окрасою Контрактової площі. #Гостиннийдвір #КонтрактоваплощаОпубліковано Вікторія Муха Пʼятниця, 14 червня 2019 р.