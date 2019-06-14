Гостинний двір треба повернути громаді Києва, будівля руйнується кожного дня, - депутат Муха

Наразі будівля перебуває у держвласності
Гостинний двір на Контрактовій площі треба передавати у власність громади Києва, інакше цю пам’ятку архітектури можна втратити назавжди. Про це у своєму відеоблозі у Facebook розповіла депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.
Вона повідомила, що спільно із депутатом Валентином Мондриївським вони зареєстрували проект рішення Київської міської ради - звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної безоплатної передачі будівлі Гостинного двору в комунальну власність територіальної громади Києва.
"Зараз будівля перебуває у державній власності - на балансі Регіонального відділення Фонду держмайна по м.Києву. Міська влада готова реставрувати пам’ятку за рахунок київського бюджету. Це можливо лише після передачі до комунальної власності", - зазначила Муха.
Депутатка нагадала, що свого часу київська громада, небайдужі активісти зробили велику справу - відстояли Гостинний двір і не дозволили перетворити його на торговельно-офісний центр. Потім суд повернув будівлі статус пам’ятки архітектури.
"Але нині на Гостинний двір сумно дивитися. Час іде і будівля руйнується буквально кожного дня. Стіни тріщать, розсипаються, дах зруйнований пожежею. Вікон немає. Всередині росте трава і бур’яни. Зараз треба зробити все, аби там були проведені протиаварійні та консерваційні роботи, а після цього – реставрація", - зазначила вона.
На сьогодні уже скасовано рішення про відведення землі під реконструкцію будівлі під торговельно-офісний центр. Також у листопаді 2017 року Київрада своїм рішенням, співавтором якого стала Муха, надала згоду на безоплатне прийняття Гостинного двору у комунальну власність. Тим самим рішенням вона зобов’язалась використовувати пам’ятку за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність.
Мер Києва Віталій Кличко неодноразово звертався до уряду з проханням погодити проект розпорядження Кабміну про передачу Гостинного двору. У листах за підписом міського голови йдеться про те, що будівля буде використовуватися як об’єкт соціальної інфраструктури, зокрема для розміщення Музею історії Києва.
Також була створена робоча група Комісії Київради з питань культури, туризму та інформполітики з напрацювання пропозицій щодо концепції використання будівлі Гостинного двору. Очолила цю групу Вікторія Муха.
"Наразі передача будівлі у комунальну власність залишається одним з основних завдань. Сподіваюсь, що Київрада звернеться до уряду вже найближчим часом. Не можна гаяти із цим. Втрата часу є критичною для Гостинного двору. Спільними зусиллями ми можемо зробити все від нас залежне, аби ця пам’ятка архітектури нарешті став окрасою Контрактової площі", - наголосила Муха.
Вікторія Муха про ситуацію з Гостинним двором
Гостинний двір на Контрактовій площі треба передавати у власність громади Києва. Інакше ми можемо втратити його назавжди. Свого часу київська громада, небайдужі активісти зробили велику справу – відстояли Гостинний двір і не дозволили перетворити його на торговельно-офісний центр. Потім суд повернув будівлі статус пам’ятки архітектури. Але нині на Гостинний двір сумно дивитися. Час іде і будівля руйнується буквально кожного дня. Стіни тріщать, розсипаються, дах зруйнований пожежею. Вікон немає. Всередині росте трава і бур’яни. Зараз треба зробити все, аби там були проведені протиаварійні та консерваційні роботи, а після цього – реставрація. Як депутат Київради і голова Постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики, я підготувала проект рішення Київської міської ради – звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної безоплатної передачі будівлі Гостинного двору в комунальну власність територіальної громади Києва. Співатором проекту рішення є також депутат Валентин Мондриевский. Зараз будівля перебуває у державній власності – на балансі Регіонального відділення Фонду держмайна по м.Києву. Міська влада готова реставрувати пам’ятку за рахунок київського бюджету. Це можливо лише після передачі до комунальної власності. На сьогодні уже скасовано рішення про відведення землі під реконструкцію будівлі під торговельно-офісний центр. Також у листопаді 2017 року Київрада своїм рішенням, співавтором якого я стала, надала згоду на безоплатне прийняття Гостинного двору у комунальну власність. Тим самим рішенням вона зобов’язалась використовувати пам’ятку за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність. Кличко - мер неодноразово звертався до уряду з проханням погодити проект розпорядження Кабміну про передачу Гостинного двору. У листах за підписом міського голови йдеться про те, що будівля буде використовуватися як об’єкт соціальної інфраструктури, зокрема для розміщення Музею історії Києва. Також була створена робоча група Комісії Київради з питань культури, туризму та інформполітики з напрацювання пропозицій щодо концепції використання будівлі Гостинного двору. Я очолюю цю групу і спільно з громадськістю, архітекторами, експертами ми працюємо заради збереження пам’ятки архітектури. Наразі передача будівлі у комунальну власність залишається одним з основних завдань. Сподіваюсь, що Київрада звернеться до уряду вже найближчим часом. Проект цього звернення можна подивитися тут https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15047 Не можна гаяти із цим. Втрата часу є критичною для Гостинного двору. Спільними зусиллями ми можемо зробити все від нас залежне, аби ця пам’ятка архітектури нарешті став окрасою Контрактової площі. #Гостиннийдвір #КонтрактоваплощаОпубліковано Вікторія Муха Пʼятниця, 14 червня 2019 р.