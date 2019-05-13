Гостиницы в Украине оборудуют бесконтактными карточками для входа

В новых и реконструированных гостиницах в Украине обязательно устанавливать электронные системы контроля доступа для входа по бесконтактным картам в номера и другие гостиничные помещения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Я отметили в пресс-службе, это позволит повысить уровень обслуживания в украинских отелях, сделать их более надежными и более безопасными для граждан. Кроме того, использование бесконтактных карт позволит существенно сократить энергозатраты в здании благодаря "энергосберегающим карманам", через которые с помощью карты контролируется подача электроэнергии к номеру.

В связи с изменениями в ГСН, при проектировании гостиниц необходимо предусматривать меры, которые защищают от несанкционированного проникновения в гостиничные номера и другие помещения, с помощью современных систем контроля доступа и видеонаблюдения.

По данным пресс-службы, изменения в Государственные строительные нормы уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, новые Государственные строительные нормы предусматривают проектирование открытого образовательного пространства для групповых занятий в учебных учреждениях при новом строительстве или реконструкции.

Отметим, что новые Государственные строительные нормы предполагают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог.