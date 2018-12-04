Госспецсвязи запустила Центр управления телекомсетями

Иллюстративное фото (УНИАН)

Центр обеспечивает взаимодействие между специальными потребителями и украинскими операторами связи

В Украине начал работу Национальный центр оперативно-технического управления телекоммуникационными сетями Украины (НЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что Центр обеспечивает взаимодействие между специальными потребителями и украинскими операторами связи для максимального и оперативного удовлетворения потребностей системы управления государством телекоммуникационным ресурсом.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что оперативное создание НЦУ стало возможным благодаря эффективному взаимодействию администрации Госспецсвязи, Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, и Украинской ассоциации операторов связи "ТЕЛАС", а также активному приобщению к его работе семи основных операторов телекоммуникаций: ПАО "Укртелеком", ЧАО "Vodafone Украина", ЧАО "Датагруп", АО "Киевстар", ООО "Интертелеком", ООО "Евротранстелеком" и ООО "Лайфселл".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины решил сохранить аналоговое вещание в приграничных с Российской Федерацией районах до конца года.