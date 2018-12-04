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Держспецзв'язку запустила Центр управління телекомсетями

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 19:26
Держспецзв'язку запустила Центр управління телекомсетями
Ілюстративне фото (УНІАН)

Центр забезпечує взаємодію між спеціальними споживачами та українськими операторами зв'язку

В Україні розпочав роботу Національний центр оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України (НЦУ). Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Повідомляється, що Центр забезпечує взаємодію між спеціальними споживачами та українськими операторами зв'язку для максимального і оперативного задоволення потреб системи управління державою телекомунікаційним ресурсом.

Крім того, у відомстві підкреслили, що оперативне створення НЦУ стало можливим завдяки ефективній взаємодії адміністрації Держспецзв'язку, Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та Української асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС", а також активного залучення до його роботи семи основних операторів телекомунікацій: ВАТ "Укртелеком", ПРАТ "Vodafone Україна", ПРАТ "Датагруп", АТ "Київстар", ТОВ "Інтертелеком", ТОВ "Євротранстелеком" і ТОВ "Лайфселл"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України вирішив зберегти аналогове мовлення в прикордонних з Російською Федерацією районах до кінця року.

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