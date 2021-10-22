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Госспецсвязь реформируют. Зеленский подписал решение СНБО

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Пятница 22 октября 2021 21:50
Госспецсвязь реформируют. Зеленский подписал решение СНБО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании Госспецсвязи. Соответствующий указ глава государства подписал 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, президент поручил Кабинету министров обеспечить реализацию Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Согласно концепции, которую предложил СНБО, реализация реформирования Госспецсвязи позволит:

  • обеспечить предоставление надежного, безопасного и своевременного специальной связи в мирное время, в условиях чрезвычайного положения и в особый период;
  • усилить контроль за деятельностью Госспецсвязи и повысить уровень доверия общества к ее деятельности;
  • расширить функциональные возможности Национальной телекоммуникационной сети, что позволит обеспечить интеграцию систем специальной связи и унификацию защищенных электронных коммуникаций различных госорганов в общем сфере безопасности контуре с использованием современных технологий;
  • расширить направления сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью получения полноправного членства Украины в НАТО;
  • обеспечить выполнение национальных обязательств по аккредитации по вопросам безопасности национальных коммуникационно-информационных систем, в которых обрабатывается информация НАТО с ограниченным доступом;
  • внедрить механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности;
  • защитить национальные интересы в сфере безопасности и обороны, снизить негативное влияние внешних и внутренних факторов на телекоммуникационные системы управления государством, обеспечить киберзащиту информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, уменьшить потери личного состава, вооружения и военной техники;
  • обеспечить на должном уровне подготовку специалистов по защите информации, киберзащиты (кибербезопасности)
  • повысить надежность, оперативность доставки корреспонденции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию, официальной корреспонденции и дипломатической почты.
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Госспецсвязи Владимир Зеленский СНБО
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