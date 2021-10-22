Госспецсвязь реформируют. Зеленский подписал решение СНБО
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании Госспецсвязи. Соответствующий указ глава государства подписал 22 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В частности, президент поручил Кабинету министров обеспечить реализацию Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Согласно концепции, которую предложил СНБО, реализация реформирования Госспецсвязи позволит:
- обеспечить предоставление надежного, безопасного и своевременного специальной связи в мирное время, в условиях чрезвычайного положения и в особый период;
- усилить контроль за деятельностью Госспецсвязи и повысить уровень доверия общества к ее деятельности;
- расширить функциональные возможности Национальной телекоммуникационной сети, что позволит обеспечить интеграцию систем специальной связи и унификацию защищенных электронных коммуникаций различных госорганов в общем сфере безопасности контуре с использованием современных технологий;
- расширить направления сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью получения полноправного членства Украины в НАТО;
- обеспечить выполнение национальных обязательств по аккредитации по вопросам безопасности национальных коммуникационно-информационных систем, в которых обрабатывается информация НАТО с ограниченным доступом;
- внедрить механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности;
- защитить национальные интересы в сфере безопасности и обороны, снизить негативное влияние внешних и внутренних факторов на телекоммуникационные системы управления государством, обеспечить киберзащиту информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, уменьшить потери личного состава, вооружения и военной техники;
- обеспечить на должном уровне подготовку специалистов по защите информации, киберзащиты (кибербезопасности)
- повысить надежность, оперативность доставки корреспонденции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию, официальной корреспонденции и дипломатической почты.