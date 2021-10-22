Держспецзв'язок реформують. Зеленський підписав рішення РНБО
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування Держспецзв'язку. Відповідний указ глава держави підписав 22 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів забезпечити реалізацію Концепції реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Згідно з концепцією, яку запропонувала РНБО, реалізація реформування Держспецзв'язку дозволить:
- забезпечити надання надійного, безпечного та своєчасного спеціального зв'язку в мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період;
- посилити контроль за діяльністю Держспецзв'язку та підвищити рівень довіри суспільства до її діяльності;
- розширити функціональні можливості Національної телекомунікаційної мережі, що дозволить забезпечити інтеграцію систем спеціального зв'язку та уніфікацію захищених електронних комунікацій різних держорганів у загальній сфері безпеки контурі з використанням сучасних технологій;
- розширити напрямки співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою отримання повноправного членства України в НАТО;
- забезпечити виконання національних зобов'язань з акредитації з питань безпеки національних комунікаційно-інформаційних систем, в яких обробляється інформація НАТО з обмеженим доступом;
- впровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;
- захистити національні інтереси у сфері безпеки і оборони, знизити негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на телекомунікаційні системи управління державою, забезпечити кіберзахист інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури, зменшити втрати особового складу, озброєння і військової техніки;
- забезпечити на належному рівні підготовку фахівців із захисту інформації, кіберзахисту (кібербезпеки)
- підвищити надійність, оперативність доставки кореспонденції, що містить відомості, що становлять державну таємницю, службову Інформацію, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти.