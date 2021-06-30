Госслужащим - экзамен, кино и развлекательные мероприятия на украинском: что изменит "языковый закон"

16 июля вступают в силу новые статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Госслужащих будут проверять на знание государственного языка, а развлекательные мероприятия и иностранные фильмы должны выполняться на украинском.

"С 16 июля украинской станет больше и в информационном пространстве, в сфере культуры и на телевидении - во всех сферах общественной жизни",- сказал он.

Так, в соответствии с положениями "языкового закона", предусмотрено:

обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства. По результатам прохождения этого теста каждый может получить свой сертификат, который будет действовать бессрочно. Если претендент не наберет определенного количества баллов, в следующий раз можно сдать экзамен повторно;

и претендентов на получение украинского гражданства. По результатам прохождения этого теста каждый может получить свой сертификат, который будет действовать бессрочно. Если претендент не наберет определенного количества баллов, в следующий раз можно сдать экзамен повторно; все развлекательные мероприятия (концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия) должны выполняться на украинском языке , в том числе и сопровождение. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом;

, в том числе и сопровождение. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом; распространение и демонстрирование фильмов на государственном языке. Демонстрация иностранных фильмов субтитрами в кинотеатрах разрешается только, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестиваля, иноязычные представления должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров или иным способом;

Демонстрация иностранных фильмов субтитрами в кинотеатрах разрешается только, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестиваля, иноязычные представления должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров или иным способом; государственным языком должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях;

о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях; выдавать государственным языком не менее 50% названий книжных изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении должна составлять не менее 50%.

"Еще ряд важных норм касается языка распространения и демонстрации фильмов, а также сферы книгоиздания и книгораспространения",- отметил Тарас Кремень.