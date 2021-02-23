Госшахты сознательно загоняют в убытки заниженной ценой на уголь, - эксперт

По его словам, при рыночной цене на уголь 1950-2100 грн/т, государственные шахты продолжают продавать уголь по 1650 грн/т.

"Убытки покрываются государственными дотациями и недоплатой за электроэнергию. Это такая наша общественная запирающая цена на уголь, которую украинцы все вместе согласились платить. И платят", - подчеркнул эксперт.

При этом нелогичным выглядит решение властей снизить цену на уголь госшахт в то время, как цены на мировом рынке росли.

"Почему же тогда средняя цена на уголь государственных шахт снизилась с 1900 грн/т в июне 2020 года, когда был устойчивый профицит угля, до 1650 в ноябре, когда дефицит угля уже "разгорался" и такая цена держалась вплоть до января 2021 года, когда уже все полихало?" - отметил Саква.

Себестоимость добычи угля на государственных шахтах, по словам эксперта, составляет около 4200 грн/т.