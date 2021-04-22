Госшахты дотируют "Центрэнерго" заниженными ценами на уголь на 2 млрд грн в год, - экономист

Министерство энергетики заставляет государственные шахты продавать уголь на 500 грн/т дешевле рыночного уровня, что приведет к увеличению бюджетных дотаций на поддержку угольной отрасли до рекордных 7,3 млрд грн.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в Facebook.

"Государственные шахты по рекомендации Министерства энергетики сейчас продают уголь по 1650 грн/т. То есть, на 450-500 грн/т ниже рыночного уровня. Финансовый дефицит государственного угольного сектора на конец года составит рекордных 7,3 млрд гривен. В бюджете предусмотрены дотации лишь 2,5 млрд грн, соответственно уже летом страну ждут массовые забастовки шахтеров из-за отсутствия средств на выплату заработной платы", - заявил экономист.

По его словам, фактически государственные шахты из-за искусственно заниженных цен дотируют компанию "Центрэнерго" на 2 млрд грн ежегодно.

"Министерство, заставляя государственные шахты продавать для "Центрэнерго" угля на 500 грн/т дешевле рынка, дотирует эту несчастную компанию на 2 млрд грн в год. Фактически Минэнерго сознательно разрушает целый сектор экономики для спасения разграбленной Коломойским государственной компании", - пояснил экономист.

По его мнению, это можно объяснить или попыткой скрыть реальные масштабы коррупции в "Центрэнерго", или попытка Фонд госимущества обмануть потенциальных покупателей компании, создав видимость эффективности путем скрытых дотаций от государственных шахт.

"В любом случае ничем хорошим ни для Минэнерго, ни для "Центрэнерго", ни тем более для государственных шахт это не закончится. Такими темпами, уже летом парламент будет вынужден пересматривать бюджет и увеличивать дотации для недопущения социального бунта в шахтерских городках, - добавил Кушнирук.

Экономист подчеркнул, что правительство должно прекратить скрытые дотации "Центрэнерго" и ввести прозрачную биржевую торговлю углем с привязкой к понятным индикативам - индекс API2 в Роттердаме или индекс польской биржи с учетом стоимости доставки и перевалки.