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Держшахти дотують "Центренерго" заниженими цінами на вугілля на 2 млрд грн на рік, - економіст

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 09:46
Держшахти дотують "Центренерго" заниженими цінами на вугілля на 2 млрд грн на рік, - економіст Фото: держшахти дотують "Центренерго" заниженими цінами на вугілля (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Міністерство енергетики змушує державні шахти продавати вугілля на 500 грн/т дешевше ринкового рівня, що призведе до збільшення бюджетних дотацій на підтримку вугільної галузі до рекордний 7,3 млрд грн.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук у Facebook.

"Державні шахти за рекомендацією Міністерства енергетики наразі продають вугілля по 1650 грн/т. Тобто, на 450-500 грн/т нижче ринкового рівня. Фінансовий дефіцит державного вугільного сектору на кінець року складе рекордних 7,3 млрд гривень. В бюджеті передбачені дотації лише 2,5 млрд грн, відповідно уже влітку країну чекають масові страйки шахтарів через відсутність коштів на виплату заробітної плати", - заявив економіст.

За його словами, фактично державні шахти через штучно занижені ціни дотують компанію "Центренерго" на 2 млрд грн щороку.

"Міністерство, змушуючи державні шахти продавати для "Центренерго" вугілля на 500 грн/т дешевше ринку, дотує цю нещасну компанію на 2 млрд грн на рік. Фактично Міненерго свідомо руйнує цілий сектор економіки для спасіння розграбованої Коломойським державної компанії", - пояснив економіст.

На його думку, це можна пояснити або намаганням приховати реальні масштаби корупції в "Центренерго", або спроба Фонд держмайна обманути потенційних покупців компанії, створивши видимість ефективності шляхом прихованих дотацій від державних шахт.

"В будь-якому випадку нічим хорошим ні для Міненерго, ні для "Центренерго", ні тим більше для державних шахт це не закінчиться. Такими темпами, уже влітку парламент буде змушений переглядати бюджет і збільшувати дотації для недопущення соціального бунту у шахтарських містечках, - додав Кушнірук.

Економіст наголосив, уряд має припинити приховані дотації "Центренерго" і запровадити прозору біржову торгівлю вугіллям з прив’язкою до зрозумілих індикативів - будь-то індекс API2 у Роттердамі чи індекс польської біржі з врахуванням вартості доставки і перевалки.

Нагадаємо, собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 4200 грн/т. Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається шляхом прямих дотацій з державного бюджету.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.

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