У госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски, - эксперт

Фото: Андрей Галущак (facebook.com)

В Кабинете госсекретаря Мининфраструктуры может проводиться обыск

Правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"По информации моих источников из Министерства инфраструктуры, сейчас у госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски. Этот тот Галущак, который работал у Каськива в "Укрзализныце" и вместе с ним подозревался в огромных хищениях", - сообщил Голобуцкий.

По его информации, на должность в Мининфраструктуры Галущак прошел под протекцией экс-нардепа Игоря Кононенко.

"Сразу после назначения он в интересах Кононенко провел кадровую рокировку на Одесском припортовом заводе, назначая туда нужного ему человека. За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать - почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей", - подытожил блогер.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока нет.

Как писало РБК-Украина, Александра Галущака назначили на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры в конце 2016 года.

До этого Галущак работал в НАК "Нафтогаз Украины", был советником руководителя ЗАО "УКРАЗ-ЭНЕРГО", работал директором инвестиционного департамента ПАО "Укрзализныця" под началом Владислава Каськива.