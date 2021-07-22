Госсекретарь США встретился с председателем набсовета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

"Для меня было честью встретиться с известным советским диссидентом и правозащитником Натаном Щаранским. Соединенные Штаты повторяют его призыв к освобождению политических заключенных во всем мире, и мы присоединяемся к нему в осуждении антисемитизма во всех его формах", - написал Блинкен.

По мнению главы Госдепартамента США, борьба с отрицанием Холокоста и антисемитизмом является чрезвычайно актуальной в контексте глобальных вызовов демократии и борьбы за политические права во всем мире.

"Мы благодарны за такой теплый и дружественный прием, - отметил председатель Наблюдательного совета Мемориального центра, известный советский правозащитник Натан Щаранский. - Соединенные Штаты Америки играют ведущую роль в защите и продвижении прав человека и демократических ценностей. Борьба против антисемитизма, проявлений ксенофобии и нетерпимости для меня является маркером развития человечества. Мы были рады проинформировать Госсекретаря США о прогрессе крайне важного для Украины и всей Восточной Европы проекта мемориализации жертв Холокоста от пуль. "Бабий Яр" в Киеве - самый известный символ этой международной трагедии".

По его словам, они рассказали о беспрецедентной поддержке президента Украины Владимира Зеленского, которая уже в этом году позволит открыть первую очередь мемориально-музейного комплекса в Бабьем Яру.

"Память о жертвах нацистов была стерта советским режимом в течение полувека. Но сейчас, с обретением Украиной подлинной независимости, мы видим реальные изменения. Мемориал позволит передавать память и учить новые поколения, развивать их и менять мир к лучшему", - добавил он.