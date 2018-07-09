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Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

НовостиПолитика    09.07.2018 - 16:28
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)

Помпео встретится с президентом страны, а также ключевыми чиновниками Афганистана, сообщают местные СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Афганистана Кабул с необъявленным визитом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимного афганского чиновника.

"Госсекретарь США Помпео неожиданно посетил Кабул", - сообщает агентство.

Как известно, визит Помпео в афганскую столицу не был объявлен заранее.

Афганское издание Ariana News сообщает, что госсекретарь встретится с президентом страны Гани Ахмадзаем, а также ключевыми чиновниками Афганистана для обсуждения вопросов о поддержке афганских вооруженных сил и помощи США Афганистану. 

Напомним, Сенат США возложил на Помпео главную роль в решении внешнеполитических задач США. Помпео дана задача быстро решить широкий круг важных международных задач, включая длительные конфликты в Сирии, Ираке и Афганистане, экспансионизм Китая в Азии и российскую агрессию. 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Сирия, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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