Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Помпео встретится с президентом страны, а также ключевыми чиновниками Афганистана, сообщают местные СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Афганистана Кабул с необъявленным визитом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимного афганского чиновника.

"Госсекретарь США Помпео неожиданно посетил Кабул", - сообщает агентство.

Как известно, визит Помпео в афганскую столицу не был объявлен заранее.

Афганское издание Ariana News сообщает, что госсекретарь встретится с президентом страны Гани Ахмадзаем, а также ключевыми чиновниками Афганистана для обсуждения вопросов о поддержке афганских вооруженных сил и помощи США Афганистану.

Напомним, Сенат США возложил на Помпео главную роль в решении внешнеполитических задач США. Помпео дана задача быстро решить широкий круг важных международных задач, включая длительные конфликты в Сирии, Ираке и Афганистане, экспансионизм Китая в Азии и российскую агрессию.